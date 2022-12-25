Первый новогодний чартерный авиарейс из Москвы прибудет в Петрозаводск 30 декабря

Чартерные рейсы из Москвы в Петрозаводск будут организованы перед Новым годом и во время каникул.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города и. о. руководителя Управления по туризму Карелии Михаил Трифонов.

По его словам, первый чартер со 168 пассажирами на борту ожидается 30 декабря.

Ранее туроператор FUN& SUN сообщил, что планирует организовать три чартерных рейса в новогодние праздники.