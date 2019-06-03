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Новости. Экономика
12:07, 03 Июня 2019
фото: Сергей Юдин, ИА "Республика"

"Первый резидент будущей особой экономической зоны" подвел карельского министра

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Лесопромышленная компания, с которой заключили соглашение республиканские власти, задолжала государству за лес более 34 миллионов рублей.

Лесопромышленная компания "Карлис-Вяртсиля" оказалась крупнейшим в Карелии должником по оплате пользования лесным фондом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу мая общая сумма долга компании по лесным платежам превысила 34 миллиона рублей.


Фото с официального сайта Минприроды Карелии

Напомним, с этой фирмой карельские чиновники связывали планы создания в приграничном поселке Вяртсиля особой экономической зоны. В частности, выступая в декабре прошлого года на брифинге в Петрозаводске, министр экономического развития республики Павел Буренков заявил журналистам, что власти Карелии уже заключили соглашение с первым резидентом будущей особой экономической зоны, лесоперерабатывающей компанией "Карлис-Вяртсиля".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-03 14:00:03
А проверить финансовую стабильность резидента Министерству экономического развития что помешало? По какому принципу отбирают этих резидентов? Сдаётся ,что по знакомству :)
Дуня
2019-06-03 13:21:59
Ни кто его не подводил , сам такой . Не надо заниматься делами в которых не компетентен . Перепутал чиновник садик с правительством .
User
2019-06-03 12:46:34
Ой не могу! Очередной стон об обманутых ожиданиях случился даже раньше, чем ожидалось! А впереди еще столько всего ожидается. Бу-га-га!
карел
2019-06-03 12:19:04
С этим чиновником в минэке и не удивительно . Профукал этот пристав всё .
"Бурный" рост региона продолжается .
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