"Первый резидент будущей особой экономической зоны" подвел карельского министра

Лесопромышленная компания, с которой заключили соглашение республиканские власти, задолжала государству за лес более 34 миллионов рублей.

Лесопромышленная компания "Карлис-Вяртсиля" оказалась крупнейшим в Карелии должником по оплате пользования лесным фондом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу мая общая сумма долга компании по лесным платежам превысила 34 миллиона рублей.



Фото с официального сайта Минприроды Карелии

Напомним, с этой фирмой карельские чиновники связывали планы создания в приграничном поселке Вяртсиля особой экономической зоны. В частности, выступая в декабре прошлого года на брифинге в Петрозаводске, министр экономического развития республики Павел Буренков заявил журналистам, что власти Карелии уже заключили соглашение с первым резидентом будущей особой экономической зоны, лесоперерабатывающей компанией "Карлис-Вяртсиля".