Первый секс пары влияет на длительность отношений, считают ученые

Психологи, работающие в Калифорнийском университете, решили выяснить, что влияет на длительность половых отношений, сложившихся в паре.

Ученые пришли к выводу, что главным для длительности половых отношений является то, насколько эффективным был первый секс пары.

Как показали исследования, чем лучше произошла первая сексуальная близость партнёров, тем больше вероятность, что их отношения станут серьёзны и длительны. Специалисты США привлекли к своим исследованиям больше 800 человек. У всех были различные возрасты, пишет VistaNews.

Результаты эксперимента показали, что отношения, краткосрочные или долгосрочные, начинались одинаково. Различия появлялись, когда партнёры попробовали свои способности в сексе несколько недель. В отдельных случаях – месяцев.

Если первый секс заканчивался неудовлетворённостью – всё понятно. Если половые отношения продолжают развиваться, партнёры начинают всё более заботиться друг о друге. Забота тем больше, чем длительнее совместный секс.

Учёные США нашли разницу в краткосрочных и длительных сексуальных отношениях. В начальной стадии интерес к партнёру растёт одинаково. В то же время, когда они краткосрочны, он быстро сходит на нет. При длительных – он возрастает. Данное отличие специалисты смогли зафиксировать даже после первого секса. То есть, люди, которые были им удовлетворены, стремились к продолжению отношений.