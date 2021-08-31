Первый снег может выпасть в ближайшее время в Карелии

Гидрометеорологический центр «Фобос» прогнозирует выпадение первого снега в ближайшие дни в северной части России, в том числе, в Карелии.

Об этом сообщает сайт «Метеовести».

По прогнозу синоптиков из-за мощного холодного циклона летняя погода сегодня уйдет из европейский части страны.

«Сегодня циклон пробьётся ещё дальше вглубь Евразии. И в его власти окажется уже большая часть Русской равнины. Наиболее интенсивные осадки — местами до трети сентябрьской нормы — ожидаются в центре и на северо-западе России. А в Мурманской области и на севере Карелии из-за вторжения арктического воздуха они даже могут переходить в снег», — говорится в сообщении.

Холодный фронт, которые надвигается акватории Северного Ледовитого океана приведет к понижению температуры воздуха на севере и в центре России будет до +10°.