Первый торговый центр Петрозаводска празднует юбилей

ТРЦ Тетрис отмечает свое 10-летие и устраивает по этому случаю большой праздник.

22 мая в 14:00 Тетрис начинает свою праздничную программу. Подробно программу можно посмотреть здесь .

Посетителей встретят мастерицы пантомимы — МиМилашки, чтобы подарить шарики — какой же праздник без шаров? Также будут настольные игры, фотобудка и море сладкой ваты! Но это только начало.

В Beauty Room точно захотят заглянуть все девушки! Супер-визажист Елена Белонович сделает потрясающий профессиональный макияж. А стилист-шоппер Ксения Гончарова объяснит, что такое капсульный гардероб, расскажет о трендах лета 2021 и сделает подборку гардероба. Beauty Room будет работать на 2 этаже с 14:00 до 17:00.

Зажгут танцпол Тетриса несколько творческих коллективов: Вокально-хореографическая студия "Поколение", школа танцев DRAGON SPACE и музыкальная студия Оксаны Лещук “Сияние”. Выступления талантливых молодых танцоров и музыкантов можно будет посмотреть в течение дня на 2 и 5 этажах.

Эксклюзивно для ТРЦ Тетрис: только 22 мая в 14:45 на 5 этаже Детская модельная школа SIGMA KIDS продемонстрирует настоящий фэшн.

Для маленьких и взрослых, которые хотят не только поучаствовать в веселых конкурсах, но и научиться чему-то новому, Тетрис подготовил несколько интересных мастер-класса: по изготовлению лизунов, по изготовлению пиццы и по диджеингу.

Шоу фокусника-иллюзиониста Дмитрия Антонова — это настоящая магия! Семейное шоу с современными фокусами и волшебством. Начало в 16:15 (5 этаж).

Конечно же, ни один день рождения не должен обходиться без праздничного десерта, а особенно 10-летний юбилей! Торжественное закрытие подсластят праздничные авторские капкейки, которые достанутся всем желающим.

Участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах, чтобы выиграть подарки от:

Улыбка радуги, Аптека будь здоров, Оптика Мио, Зоомир, Карельская Трапеза, Гала колекшн, Дон бутон, Русская чайная компания, Кафе Кахви Салатти, Империя сумок, Триумф, Мода центр, Мадмазель, Студия маникюра, Камилла, Непоседы, Кодак экспресс, Совенок, Мираж синема, Экономаркет.

Также всех покупателей в этот день ждут классные акции и скидки в:

Аптека будь здоров

Зоомир (скидки 22 и 23 мая 15 % на весь ассортимент)

Гала колекшн (1+1=3)

Империя сумок (скидка 50% все выходные)

Студия маникюра (скидка 10% на все услуги)

Обувь сити (скидка 30% с 21 по 23 мая)

Совенок (подарок при каждой покупке)

ТРЦ Тетрис ждет вас на праздновании юбилея 22 мая в 14:00!

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