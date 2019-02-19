Первый в Карелии технопарк будет сдавать в аренду оборудование предприятиям ГПК

Проект строительства первого в Карелии промышленного технопарка для предприятий горно-промышленного комплекса получил финансирование из федерального бюджета, его создание начнется в 2019 году.

На создание технопарка 230 млн рублей. Другую часть расходов возьмет на себя частный инвестор.

"Это будет технопарк по камнеобработке, где будет закуплено и поставлено хорошее оборудование для общего пользования, где субъекты малого и среднего предпринимательства смогут арендовать как оборудование, так и площади", – пояснил министр экономического развития республики Павел Буренков.

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