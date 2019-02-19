16:35, 19 Февраля 2019
Первый в Карелии технопарк будет сдавать в аренду оборудование предприятиям ГПК
Новости по теме
Загрузка...
Проект строительства первого в Карелии промышленного технопарка для предприятий горно-промышленного комплекса получил финансирование из федерального бюджета, его создание начнется в 2019 году.
На создание технопарка 230 млн рублей. Другую часть расходов возьмет на себя частный инвестор.
"Это будет технопарк по камнеобработке, где будет закуплено и поставлено хорошее оборудование для общего пользования, где субъекты малого и среднего предпринимательства смогут арендовать как оборудование, так и площади", – пояснил министр экономического развития республики Павел Буренков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.02.2019, 12:09
12.02.2019, 13:57
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
12.02.2019, 09:50
Аналитика
Сегодня 13:54
Обществоведение
В Петрозаводском городском суде рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад, началось со скандала.
Сегодня 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
15.02.2019 10:09
Чтиво
18.02.2019 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии