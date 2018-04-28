Первый выходной день в Карелии будет дождливым

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В воскресенье, 29 апреля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +13 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможны небольшие осадки, днем на большей части Карелии пройдут кратковременные дожди. На севере на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +3, -2 градуса по Цельсию. Днем +8, +13, у водоемов +3, +7 градусов.
В Петрозаводске днем небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 0, +2, а днем +11, +13 градусов.
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