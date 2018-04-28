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Новости. Погода
17:00, 28 Апреля 2018

Первый выходной день в Карелии будет дождливым

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В воскресенье, 29 апреля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +13 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможны небольшие осадки, днем на большей части Карелии пройдут кратковременные дожди. На севере на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью +3, -2 градуса по Цельсию. Днем +8, +13, у водоемов +3, +7 градусов.

В Петрозаводске днем небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 0, +2, а днем +11, +13 градусов.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-28 17:22:26
Погода не радует: ни в фонтан нырнуть, ни на танцах подраться. Самобытные опять все выходные будут на кухне водку пьянствовать, резать и душить друг друга. И вообще праздничные дни надо привязывать к хорошей погоде. Намечается хорошая погода - иди празднуй. Плохая - работай.
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