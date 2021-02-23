Песчаные бури Сахары окрасили снег в Финляндии в коричневый цвет

В расположенном в регионе Пирканмаа Оривеси во вторник утром выпал снег, окрашенный в коричневый цвет песчаными бурями Сахары.

По данным метеорологического института, сегодняшние осадки с песком несут локальный характер и встречаются лишь в некоторых местечках на юге страны, пишет служба новостей Yle.

На фотографии местной жительницы Маръё Аспегрен на снегу отчетливо виден коричневый песок.

"Этот песок попал из пустыни Сахара в верхние слои атмосферы вместе с воздушными потоками", – объясняет дежурный метеоролог Анниина Валтонен из Метеорологического института.

Валтонен отмечает, что осадки с песком несут сугубо локальный характер и встречаются лишь в некоторых местечках на юге страны.

По данным метеорологического института, за последние годы песчаная пыль несколько раз появлялась в атмосфере над Финляндией.

"Часто из-за песка закаты и рассветы выглядят красочнее обычного", - отмечают метеорологи.

По словам метеоролога, песок зачастую отражается и на качестве воздуха, но в этот раз влияние, вероятно, останется незначительным.