15:40, 20 Октября 2019
Пешеход-нарушитель в Петрозаводске "выжил" благодаря осторожному водителю (ВИДЕО)
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В центре Петрозаводска пешеход с велосипедом лавировал между машин и чудом не попал в ДТП.
Камера наружного наблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент, как 20 октября в 11.44 пешеход с велосипедом пересекал проспект Ленина под запрещающий сигнал светофора.
Только благодаря осторожным водителям пешеход не стал жертвой ДТП.
Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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