Пешеход-нарушитель в Петрозаводске "выжил" благодаря осторожному водителю (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска пешеход с велосипедом лавировал между машин и чудом не попал в ДТП.

Камера наружного наблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент, как 20 октября в 11.44 пешеход с велосипедом пересекал проспект Ленина под запрещающий сигнал светофора.

Только благодаря осторожным водителям пешеход не стал жертвой ДТП.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".