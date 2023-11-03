Пешеход погиб под колесами авто в поселке Чална

О вчерашней трагедии рассказал глава карельского Минздрава.
Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, поступила срочная информация из БСМП.
В воскресенье, 5 ноября, в поселке Чална мужчина погиб под колесами машины.
Личность погибшего устанавливается. Ситуация находится под контролем у правоохранительных органов, отметил министр.
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