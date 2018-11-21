Пешеход погиб под колесами грузовика на трассе в Карелии

В Питкярантском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 20 ноября в 18.55 в Питкярантском районе на 331 км автодороги А-121 "Сортавала" на неосвещенном участке автодороги произошел наезд на пешехода.

Водитель (житель Вологодской области) грузового автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода – мужчину 39 лет, который находился на проезжей части.

В результате наезда пешеход получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.