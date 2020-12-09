Пешеход попал под автомобиль в Петрозаводске, водитель пожаловался на солнце

ДТП произошло сегодня днем в Петрозаводске, пешеход, попавший под машину, получил травмы.

По сообщению МЧС, ДТП произошло около 12.00 на улице Шотмана у дома №35.

На место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составле 2 человек и 1 единицы техники.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль Toyota сбил пешехода напротив центра автотехсервиса. По словам водителя, его ослепил солнечный свет, и он не заметил мужчину, находившегося на парковке.

Пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.