Пешеход пострадал в ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло 18 ноября на улице Крылова, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 6.42 29-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 41-летнего мужчину, который находился на проезжей части у стоящего автомобиля.



В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства выясняются.

Ранее водитель иномарки сбил пешехода в на ул. Пушкинской.