Пешеход сделал сальто после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил мужчину на Перевалке.

В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовали видео аварии, которая произошла в субботу, 27 ноября в 17.20 на пересечении улиц Ватутина и Чапаева.

Судя по видео, мужчина пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Автомобиль сбил пешехода, который сделал сальто и приземлился на тротуаре. Мужчина попытался встать, но сразу упал.

Обстоятельства и последствия ДТП выясняются.

Ранее сообщалось,в Карелии пешеход оказался под колесами лесовоза и выжил.