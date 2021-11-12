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Пешеход сделал сальто после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:30, 28 Ноября 2021

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Автомобиль сбил мужчину на Перевалке.

В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовали видео аварии, которая произошла в субботу, 27 ноября в 17.20 на пересечении улиц Ватутина и Чапаева.

Судя по видео, мужчина пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Автомобиль сбил пешехода, который сделал сальто и приземлился на тротуаре. Мужчина попытался встать, но сразу упал.

Обстоятельства и последствия ДТП выясняются. 

Ранее сообщалось,в Карелии пешеход оказался под колесами лесовоза и выжил.

     

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Комментарии

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кир
2021-11-28 13:41:00
Торопился к смерти, а она не ждала в том месте.
Petrovich
2021-11-28 12:33:07
Все за смертью торопятся. Выиграл пару секунд, в травме пролежит пару лет...
Generalus87
2021-11-28 09:28:14
Вообще-то там регулируемый пешеходный переход, а бежал он на красный свет. И произошло это не на улице Ватутитна, которая находится с другой стороны Чапаева, а на переулке Ватутина.
Гость
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