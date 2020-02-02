Пешеход в наушниках попал под машину в Петрозаводске

Пострадавшего госпитализировали на следующий день после ДТП, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В субботу, 1 февраля, в 13.13. в районе дома №37 по ул. Ватутина водитель автомобиля Toyota Carina совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне установленного для этого места, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В момент перехода молодой человек находился в наушниках, ограничивающих звуковую слышимость дорожного движения.

На месте ДТП пешеходу была оказана разовая медицинская помощь, амбулаторного лечения не назначалось.

А 2 февраля 29-летний пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью, был госпитализирован.

Госавтоинспекция рекомендует при переходе дороги отвлечься от телефона и наушников, быть внимательными, видеть и слышать улицу.