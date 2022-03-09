Пешеход в Петрозаводске после удара автомобилем оказался на капоте, а потом под колесами (ВИДЕО)

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на «зебре» в Петрозаводске.

Как сообщает сайт dtpptz.ru, автомобиль двигался по улице Черняховского в сторону Лососинского шоссе. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Удар оказался настолько сильным, что пешеход оказался на капоте автомобиля и, проехав так несколько метров, упал под колеса.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.