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Пешеходная зона появится в центре Петрозаводска на период новогодних праздников

Новости. Общество
11:28, 06 Декабря 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Администрация Петрозаводска сообщила, что на время новогодних праздников и подготовки к ним в карельской столице появится пешеходная зона.

Сегодня с 23 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время новогодних праздников. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Вдоль сквера Сергея Кирова будет организована пешеходная зона.

«Скоро на площади начнётся монтаж самой большой в городе ели с шатром из гирлянд. Здесь же оформят фотозону со световыми фигурами, а рядом появятся детские горки. Уже сейчас на площади республиканский Центр спортивной подготовки приступил к установке катка для жителей и гостей карельской столицы», — говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Ранее Любарский рассказал, когда в Петрозаводске украсят новогодние елки.

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