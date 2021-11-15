Пешеходная зона появится в центре Петрозаводска на период новогодних праздников

Администрация Петрозаводска сообщила, что на время новогодних праздников и подготовки к ним в карельской столице появится пешеходная зона.

Сегодня с 23 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время новогодних праздников. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Вдоль сквера Сергея Кирова будет организована пешеходная зона.

«Скоро на площади начнётся монтаж самой большой в городе ели с шатром из гирлянд. Здесь же оформят фотозону со световыми фигурами, а рядом появятся детские горки. Уже сейчас на площади республиканский Центр спортивной подготовки приступил к установке катка для жителей и гостей карельской столицы», — говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Ранее Любарский рассказал, когда в Петрозаводске украсят новогодние елки.