Пешеходная зона появится в центре Петрозаводска в субботу из-за "Гипербореи"

Схема движения изменится завтра в центре Петрозаводска в связи с проведением Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2021".

Как сообщили в администрации города, 6 февраля с 10.00 до 21.00 изменится схема движения транспорта в центре карельской столицы. Будет запрещен въезд на улицу Еремеева с улицы Куйбышева. На время мероприятий, связанных с Международным фестивалем "Гиперборея", здесь будет организована пешеходная зона. Она охватит небольшие участки дорог на улице Еремеева, Онежской набережной и проспекте Ленина.

В мэрии напомнили, что до 21.00 7 февраля изменена схема движения вдоль Гиперборейского сквера со стороны озера, где располагаются площадки с ледяными и снежными фигурами. На этом участке Онежской набережной запрещена остановка транспорта.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными.

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска приглашают сфотографироваться на троне бога ветров Борея.