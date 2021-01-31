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Жителей Петрозаводска приглашают сфотографироваться на троне бога ветров Борея

Новости. Общество
10:29, 01 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии отрывается "Резиденция Борея", которая будет работать в рамках международного зимнего фестиваля "Гиперборея", сообщили в администрации города.

2 февраля в Петрозаводске стартует Международный фестиваль "Гиперборея", и по традиции в период его проведения откроет свои двери для всех желающих "Резиденция Борея". Бог северного ветра примет гостей в красиво оформленной зоне, восседая на светящемся троне. Резиденция сказочного героя будет открыта со 2 по 14 февраля (с 12.00 до 20.00) в холле отеля "Cosmos Petrozavodsk" (улица Куйбышева, 26).

Посетители смогут сфотографироваться на волшебном троне, получить в подарок оригинальные сувениры с символикой фестиваля, отправить авторскую открытку в любую точку мира, погадать на древних рунах, принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

4, 5, 6, 7 февраля с 17.00 до 18.00 в фотосессии примет участие главный герой фестиваля - Борей.

Посещение резиденции бесплатное. Мастер-класс для гостей проводится каждый час. О возможности участия в нем и дополнительных услугах можно узнать по номеру телефона 76-21-22. Вопросы также принимаются по электронной почте: visitpetrozavodsk@mail.ru.

Ранее сообщалось, что мастера из России и Сербии создадут 30 скульптур из снега и льда на фестивале в Петрозаводске.

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