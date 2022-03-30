Пешеходу пришлось уворачиваться от автомобиля, проехавшего по тротуару в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль в Петрозаводске объехал «пробку» по тротуару, где в этом момент находились пешеходы.

Инцидент произошел в воскресенье на улице Древлянка.

У пешеходного перехода на пересечении с улицей Попова образовалась небольшя «пробка». Водитель кроссовера Nissan X-Trail не захотел ждать и решал объехать затор по тротуару.

Одному из пешеходов, чтобы не попасть под колеса, пришлось отбежать в сторону.

Видеозапись с камеры компании «Ситилинк» опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.