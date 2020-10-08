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Песков не исключил "дополнительных решений" из-за роста числа инфицированных коронавирусом

Новости. Общество
20:40, 09 Октября 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Рост числа инфицированных коронавирусом в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений.

Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, о каких именно шагах может идти речь, информирует ТАСС.

"Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно - сейчас я вам не могу сказать", - заявил Песков.

"Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов. "Как не было, так и нет таких мер, конечно", - отметил представитель Кремля.

Представитель Кремля обратил внимание, что показатели ежесуточного прироста числа инфицированных растут. "Сегодня, действительно, печальный антирекорд по России. Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать", - признал он.

При этом, по словам пресс-секретаря президента, "какого-то точного параметра здесь быть не может" для определения того момента, когда властям требуется принять решение о введении дополнительных мер. "Есть общая картина с заполняемостью больниц по региону, что и составляет, так сказать, запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решение, в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб", - добавил он.

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