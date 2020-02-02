Песков объяснил, почему Путин уволил главу Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", - сказал Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС.

В январе в интернете появилась видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Материал вызвал сильное общественное осуждение. До этого большой резонанс в СМИ получила информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Затем пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Позже Игнатьев извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

28 января стало известно, что Игнатьев исключен из партии "Единая Россия". 29 января президент России Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

На встрече с общественностью Путин сказал, что наказание за оскорбление чести и достоинства и за хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей.

Ранее сообщалось, что жители Карелии собирают подписи под обращением к Путину с требованием уволить оскандалившегося чиновника.