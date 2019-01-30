Песков прокомментировал новую волну сообщений о "минировании"

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Те, кто организует и передает ложные сообщения о минировании объектов, должны быть наказаны, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это не первый день происходит. Подобные волны имели место и в прошлом", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это наказуемое деяние. Специальные службы, безусловно, работают над этим", - заметил представитель Кремля.
"Здесь хочется надеяться, что подобные действия будут раскрыты, как и те, кто стоит за этими провокационными действиями", - заключил Песков.
Напомним, что в ряде регионов, в том числе в Карелии, произошла эвакуация школ, учреждений и торговых центров из-за поступивших ложных сообщений об их заминировании.
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