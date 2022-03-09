Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на ненормированный рабочий день.

Эмоциональное состояние президента РФ Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.

«Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин — прим. ТАСС), в любом случае, с утра и до поздней ночи», — ответил Песков на вопрос о графике главы государства.

«Эмоциональное состояние [Путина] в норме», — прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос.