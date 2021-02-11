Песков рассказал о здоровье Путина и переплюнул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про здоровье Владимира Путина и его вакцинацию от гриппа.

Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом информирует РИА Новости.

"Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", - сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.