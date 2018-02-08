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Новости. Общество
20:20, 08 Февраля 2018

Песков сделал интимную татуировку

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Пародист, работающий в жанре синхро-буффонады Александр Песков, сделал интимную татуировку.

"На будущей неделе я уеду на свою малую родину – в город Коряжма Архангельской области, – рассказал Песков. – Там с мамой и дочкой отмечу очередной день рождения. Скажу честно, из экономии, потому что не хочется в такие сложные времена устраивать разгульные банкеты. Да и друзьям не придется тратиться на презенты", - сказал он Дням.ру.

"Сам себе, кстати, я сделал подарок – интимную татуировку, но вам ее не покажу, это очень личное, – признался Песков. – А в остальном у меня все стабильно – много работаю, готовлюсь к юбилейному туру по случаю 30-летия моего театра. Разумеется, слежу за собой – регулярно хожу в салон красоты на педикюр и маникюр".

И тут же Александр похвастался покрытыми нежно-розовым гель-лаком и аккуратно подпиленными ноготками.

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