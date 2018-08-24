Пескову "пока нечего сказать" о возможном смягчении Путиным пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о возможном смягчении Путиным параметров пенсионной реформы.

Песков добавил, что решение остается на усмотрение президента, передает РБК.

"Если президент посчитает это необходимым, он это [заявление] сделает, но пока мне нечего сказать", — отметил Песков.

Ранее о том, что Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, сообщали источники телеканала RTVi, близкие к администрации президента и "Единой России".

Вот здесь – подробнее.