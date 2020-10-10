Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой (ВИДЕО)

В Костомукше с размахом прошел фестиваль ряпушки.

С невероятным размахом в этот раз прошёл Фестиваль ряпушки. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд, сообщает издание "Новости Костомукши".

За необычными состязаниями наблюдало множество костомукшан и даже гости из Москвы – съёмочная группа «Острого репортажа» с Аллой Михеевой, которая принимала самое активное участие в конкурсах.

Праздник получился ярким и эмоциональным.

А песня про ряпушку, которую спел Ярослав Семенов на берегу после фестиваля попала в TikTok. «Алла Михеева сняла нашего зямляка на свой телефон и тут же отправила запись в "Тик ток. Алла Михеева", сообщает паблик "Беседка в Костомукше товарной".