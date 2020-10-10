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Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:40, 11 Октября 2020
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В Костомукше с размахом прошел фестиваль ряпушки.

С невероятным размахом в этот раз прошёл Фестиваль ряпушки. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд, сообщает издание "Новости Костомукши".

За необычными состязаниями наблюдало множество костомукшан и даже гости из Москвы – съёмочная группа «Острого репортажа» с Аллой Михеевой, которая принимала самое активное участие в конкурсах.

Праздник получился ярким и эмоциональным.

А песня про ряпушку, которую спел Ярослав Семенов на берегу после фестиваля попала в TikTok. «Алла Михеева сняла нашего зямляка на свой телефон и тут же отправила запись в "Тик ток. Алла Михеева", сообщает паблик "Беседка в Костомукше товарной".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-10-11 11:11:46
Представляю, как Алла с Ваней преподнесут эту песенку в Вернем.У...
протестанутый
2020-10-11 10:49:25
Пофиг на ряпушку. Успешные люди вкушают семгу.
тетка
2020-10-11 13:46:58
протестанутый, дурачок глупенький, не имеешь понятия о том, что такое хорошо, и что такое плохо.
Off
2020-10-11 11:14:29
протестанутый, твоя семга - химическая . А ряпушка ,только в чистой воде водится . )
Гость
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