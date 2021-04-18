Пессимистичный прогноз владельцев магазинов в Карелии оправдался в 2021 году

Результаты розничной торговли в Карелии в первом квартале, в целом, подтвердили пессимистичные прогнозы, которые ритейлеры давали в конце 2020 года.

По данным Карелиястата, оборот в отрасли за первые 3 месяца 2021 года вырос всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После январского подъема в феврале и марте показатели розничной торговли падали.

Это соответствует результатам опроса руководителей торговых организаций, который Карелиястат проводил в четвертом квартале 2020 года. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".