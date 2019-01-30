Петербуржец вновь получил "Порно-Оскар"

Порноактер из Санкт-Петербурга Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, получил награду на ежегодной премии AVN Awards, которую вручают за достижения в порноиндустрии.

В 2018 году Матный одержал победу сразу в четырёх номинация: "лучшая мужская роль", "лучшая сцена анального секса", "лучшая сцена с двойным проникновением" и "лучшая сцена группового секса".

В этом году петербурсгкому актёру досталась победа в номинации "Секс втроём". Вручение премии происходило в Лас-Вегасе.

В США молодой петербуржец переехал в 2015 году, сейчас он проживает в Лос-Анджелесе со своей супругой (тоже порноактрисой).

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров на странице в Instagram в стихах прокомментировал новость об очередном успехе земляка, отметив, что Маетный "представил родину достойно", за что ему надо вручить Mercedes.