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Жителя Санкт-Петербурга, который хитростью получал карельские северные надбавки, ждет наказание

Новости. Общество
12:10, 21 Октября 2020
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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В Медвежьегорске расследовано уголовное дело о мошенничестве при получении "северных", сообщили в МВД по Карелии.

Полиция Медвежьегорска возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, за мошенничество при получении выплат.

Правоохранители выяснили все обстоятельства происшествия. Еще в 2017 году петербуржец обратился за назначением социальной выплаты. Сделал он это намеренно в Карелии - местности, приравненной к Крайнему Северу – таким образом, выплата от государства увеличивалась на районный коэффициент. Но по условиям она выплачивалась в увеличенном размере лишь тем, кто проживает в такой местности. Для этого мужчина зарегистрировался по месту проживания у своей дальней родственницы, жительницы одного из сел Заонежья.

Мужчина скрывал, что проживает и работает в городе на Неве. Когда же было выявлено нарушение, он на первых порах пытался ввести в заблуждение проверяющих.

Но собранные доказательства подтвердили - повышенная выплата с учетом районного коэффициента предоставлялась обвиняемому незаконно.

Бюджету РФ был причинен ущерб в сумму, превысившую 173 тысячи рублей.

Впоследствии мужчина возместил ущерб.

В настоящее время в суд направили ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры в виде судебного штрафа.

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Комментарии

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Os
2020-10-21 12:36:41
Так за работу на Крайнем Севере платится пенсия, а не за проживание. Иначе бы с югов все приезжали бы жить на Север на пенсии.
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