Жителя Санкт-Петербурга, который хитростью получал карельские северные надбавки, ждет наказание

В Медвежьегорске расследовано уголовное дело о мошенничестве при получении "северных", сообщили в МВД по Карелии.

Полиция Медвежьегорска возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, за мошенничество при получении выплат.

Правоохранители выяснили все обстоятельства происшествия. Еще в 2017 году петербуржец обратился за назначением социальной выплаты. Сделал он это намеренно в Карелии - местности, приравненной к Крайнему Северу – таким образом, выплата от государства увеличивалась на районный коэффициент. Но по условиям она выплачивалась в увеличенном размере лишь тем, кто проживает в такой местности. Для этого мужчина зарегистрировался по месту проживания у своей дальней родственницы, жительницы одного из сел Заонежья.

Мужчина скрывал, что проживает и работает в городе на Неве. Когда же было выявлено нарушение, он на первых порах пытался ввести в заблуждение проверяющих.

Но собранные доказательства подтвердили - повышенная выплата с учетом районного коэффициента предоставлялась обвиняемому незаконно.



Бюджету РФ был причинен ущерб в сумму, превысившую 173 тысячи рублей.



Впоследствии мужчина возместил ущерб.

В настоящее время в суд направили ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры в виде судебного штрафа.