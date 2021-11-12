Петербуржца с розой не пустили в Карелию — мужчина отвез растение в Финляндию

В пункте пропуска «Вяртсиля» нарушители без фитосанитарного сертификата вынуждены были вернуть продукты и цветы в Финляндию, сообщили в Россельхознадзоре.

За 10 месяцев 2021 года Россельхознадзор привлек к ответственности 57 нарушителей фитосанитарного законодательства в пунктах пропуска Карелии.

Так, 2 сентября житель Санкт-Петербурга перевозил с собой через границу в МАПП «Вяртсиля» кустовую розу без фитосанитарного сертификата. Растение владелец вынужден был вернуть в Финляндию.

Кроме того, жительница Финляндии там же пыталась провезти через границу яблоки, лимоны, кабачки салат и огурцы весом более 9 кг, в то время как без сертификата разрешено ввозить не более 5 кг. Петрозаводчанин вез с собой две дыни, а можно было только одну штуку.

Лишнюю продукцию нарушители также вернули в Финляндию. Кроме того, они вынуждены были заплатить штраф — 300 рублей.

Подробнее о правилах провоза через границу продукции растениеводства можно уточнить на сайте Россельхознадзора.