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Петербуржца с розой не пустили в Карелию — мужчина отвез растение в Финляндию

Новости. Происшествия
11:55, 12 Ноября 2021
фото: © rossandhelen / depositphotos

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В пункте пропуска «Вяртсиля» нарушители без фитосанитарного сертификата вынуждены были вернуть продукты и цветы в Финляндию, сообщили в Россельхознадзоре.

За 10 месяцев 2021 года Россельхознадзор привлек к ответственности 57 нарушителей фитосанитарного законодательства в пунктах пропуска Карелии.

Так, 2 сентября житель Санкт-Петербурга перевозил с собой через границу в МАПП «Вяртсиля» кустовую розу без фитосанитарного сертификата. Растение владелец вынужден был вернуть в Финляндию.

Кроме того, жительница Финляндии там же пыталась провезти через границу яблоки, лимоны, кабачки салат и огурцы весом более 9 кг, в то время как без сертификата разрешено ввозить не более 5 кг. Петрозаводчанин вез с собой две дыни, а можно было только одну штуку.

Лишнюю продукцию нарушители также вернули в Финляндию. Кроме того, они вынуждены были заплатить штраф — 300 рублей.

Подробнее о правилах провоза через границу продукции растениеводства можно уточнить на сайте Россельхознадзора.

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Комментарии

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кир
2021-11-12 12:35:39
Сыр пропускают.
David.
2021-11-12 12:33:02
Ему штраф, а этим "палка". Выявили опасного нарушителя! В мордоре цветы не любят!
лишьбыпротив
2021-11-12 13:03:24
David самуилкин, какая палка и зачем другим лыжные палки ?
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