Сосиски с плесенью, просроченные рыба и мясо и неизвестного происхождения котлеты продавались в магазинах Суоярви

Множественные нарушения нашли инспекторы Россельхознадзора в магазинах Суоярви.

В ноябре текущего года государственные инспекторы Североморского управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, которую проводила прокуратура в магазинах Суоярви. Надзорный орган проверял деятельность двух местных индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией животноводческой продукции.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, отметили в Россельхознадзоре Карелии.

Так, в одном из магазинов, принадлежащих местному бизнесмену, продавались полуфабрикаты неизвестного происхождения. Со слов предпринимателя, котлеты рыбные и свиные были изготовлены в домашних условиях.

Кроме того, отсутствовала маркировка на субпродукты говяжьи и ряпушку соленую, таким образом, невозможно было установить производителя и сроки годности продукции. На охлажденную мясную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Как установили инспекторы, две морозильные камеры и две холодильные витрины с продукцией не были оборудованы термометрами.

Также были проверены два магазина в Суоярви, принадлежащих другому индивидуальному предпринимателю.

В одном из магазинов три морозильные камеры с продукцией тоже не были оснащены термометрами.

Кроме того, была выявлена рыбная и мясная продукция с истекшим сроком годности и с отсутствием маркировки.

Также в продаже находились сосиски с явными признаками порчи — на сосисках была плесень.

В другом магазине были выявлены аналогичные нарушения - реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие приборов учета температурного режима.

Продукция с истекшим сроком годности и имеющая признаки порчи, неизвестного происхождения и без маркировок была снята с реализации. Пресечение оборота данной продукции контролирует прокуратура.

Кроме того, у бизнесменов Россельхознадзор выявил нарушения оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Индивидуальным предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Информацию о множественных нарушениях Россельхознадзор передал в прокуратуру для принятия мер.