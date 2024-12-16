Сосиски с плесенью, просроченные рыба и мясо и неизвестного происхождения котлеты продавались в магазинах Суоярви

Множественные нарушения нашли инспекторы Россельхознадзора в магазинах Суоярви.
В ноябре текущего года государственные инспекторы Североморского управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, которую проводила прокуратура в магазинах Суоярви. Надзорный орган проверял деятельность двух местных индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией животноводческой продукции.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, отметили в Россельхознадзоре Карелии.
Так, в одном из магазинов, принадлежащих местному бизнесмену, продавались полуфабрикаты неизвестного происхождения. Со слов предпринимателя, котлеты рыбные и свиные были изготовлены в домашних условиях.
Кроме того, отсутствовала маркировка на субпродукты говяжьи и ряпушку соленую, таким образом, невозможно было установить производителя и сроки годности продукции. На охлажденную мясную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Как установили инспекторы, две морозильные камеры и две холодильные витрины с продукцией не были оборудованы термометрами.
Также были проверены два магазина в Суоярви, принадлежащих другому индивидуальному предпринимателю.
В одном из магазинов три морозильные камеры с продукцией тоже не были оснащены термометрами.
Кроме того, была выявлена рыбная и мясная продукция с истекшим сроком годности и с отсутствием маркировки.
Также в продаже находились сосиски с явными признаками порчи — на сосисках была плесень.
В другом магазине были выявлены аналогичные нарушения - реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие приборов учета температурного режима.
Продукция с истекшим сроком годности и имеющая признаки порчи, неизвестного происхождения и без маркировок была снята с реализации. Пресечение оборота данной продукции контролирует прокуратура.
Кроме того, у бизнесменов Россельхознадзор выявил нарушения оформления ветеринарных сопроводительных документов.
Индивидуальным предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Информацию о множественных нарушениях Россельхознадзор передал в прокуратуру для принятия мер.
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