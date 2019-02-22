Петозаводчанин стал фигурантом уголовного дела из-за кражи товара на 100 рублей

Отсидевший в колонии пьяный мужчина обокрал магазин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась продавец одного из супермаркетов в микрорайоне Октябрьский. Она рассказала, что поздним вечером в магазин зашел подозрительный посетитель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина долго ходил между прилавков. Кассир заметила, что он что-то спрятал себе под куртку. Когда работница торговой точки направилась к нему, мужчина убежал. Проверив товар, продавцы обнаружили отсутствие продуктов питания на сумму чуть более 100 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение и личность подозреваемого, 49-летнего горожанина. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и совсем недавно освободился из мест лишения свободы. В настоящее время он дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.