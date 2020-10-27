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Петра Первого и Ленина отмыли в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:27, 28 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии подрядчик приступил к помывке памятников, сообщили в администрации города.

Сотрудники Городского комбината благоустройства на этой неделе начали мыть памятники. Работы выполнили в Петровском сквере, на площадях Кирова и Ленина.

Сезонные работы по уборке общественных территорий развернулись в сквере Вечный Огонь, парке 50-летия Пионерской Организации, Губернаторском саду, на Левашовском бульваре, Берёзовой и Малой Подгорной аллеях.

В рамках муниципального контракта подрядчик также убирает с городских клумб однолетние растения. За многолетними в разных районах – продолжается уход. На этой неделе такие работы провели в сквере Александра Пушкина.

Подрядчик продолжает сажать декоративные кустарники. В Бородинском сквере появляется арония черноплодная, а в Магистральном, на Лососинском шоссе, – пузыреплодник калинолистный. Санитарную обрезку с "посадкой на пень" ведут на улице Фридриха Энгельса и Мариинском бульваре. Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.

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