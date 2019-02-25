ПетрГУ разработал образовательную программу для подготовки специалистов Сегежского ЦБК

Петрозаводский госуниверситет разработал специальную образовательную программу для АО "Сегежский ЦБК" по заказу владельца завода, холдинга Segezha Group.

Как сообщили в пресс-службе компании, программа по специальности "Информатика и вычислительная техника»"заочной формы обучения рассчитана на пять лет. Ее будут проходить сотрудники комбината, чьи обязанности непосредственно связаны с автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУТП). После обучения они получат диплом о высшем образовании.

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