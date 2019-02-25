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Новости. Экономика
16:05, 25 Февраля 2019
фото: Игорь Георгиевский

ПетрГУ разработал образовательную программу для подготовки специалистов Сегежского ЦБК

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Петрозаводский госуниверситет разработал специальную образовательную программу для АО "Сегежский ЦБК" по заказу владельца завода, холдинга Segezha Group.

Как сообщили в пресс-службе компании, программа по специальности "Информатика и вычислительная техника»"заочной формы обучения рассчитана на пять лет.  Ее будут проходить сотрудники комбината, чьи обязанности непосредственно связаны с автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУТП). После обучения они получат диплом о высшем образовании.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-02-25 16:42:35
Легче закрыть ПетрГУ, а то сделали монстра, объединив с Пединститутом. Специалистов набирать по платным заявкам из профильных вузов.
Горожанин
2019-02-25 16:36:50
Главное, чтобы секрет производства бумаги не утратили к тому времени ...
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