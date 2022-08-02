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ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов

Новости. Общество
15:57, 14 Августа 2022
фото: © ПетрГУ

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Объявлен дополнительный прием.

На прошлой неделе абитуриенты, бьющиеся за бюджетные места вузов, выдохнули. 9 августа были подписаны приказы о зачислении на бюджет. В Петрозаводском государственном университете, в приемную комиссию которого поступило 6893 заявлений, стало на 1235 студентов больше. Но как оказалось, кампания для абитуриентов на этом не закончилась.

ПетрГУ, как и многие вузы страны, в этом году столкнулись с проблемой недобора. Эксперты связывают это с тем, что с 2021 года абитуриенты потеряли запасную попытку на поступление из-за отмены набора во втором потоке. Раньше во время первой волны на бюджет зачислялись отличники, и выпускники, набравшие невысокие баллы на ЕГЭ, понимали, в каких вузах для них остаются бюджетные места. И ребята пользовались своим шансом стать студентами во время второй волны. С изменением системы поступления абитуриент может выпасть из списков на бюджет в любой момент, а возможности забрать документы и подать их в другой вуз часто уже не остается.

Кроме того, в этом году в приемную комиссию вуза необходимо предоставить оригинал аттестата — привозить лично или отправлять по почте. Для детей, выбравших для поступления институты и университеты, находящиеся в других регионах, это стало серьезной проблемой.

О предварительных результатах набора в ПетрГУ «Столица на Онего» поговорила с председателем приемной комиссии вуза Мариной Семеновой.

— Марина Николаевна, 9 августа ПетрГУ опубликовал приказы о зачислении на бакалавриат и специалитет. Зачислено 1235 человек. А сколько студентов наш вуз недобрал? Будет ли дополнительный прием?

— Петрозаводский государственный университет также столкнулся с проблемой недобора. Представление оригинала — это прошлый век, но, к сожалению, — единственно удобный способ зачисления на бюджетные места. Один оригинал — одно бюджетное место. У нас есть незаполненные бюджетные места. С 11 августа мы объявляем этап дополнительного приема. Это маленькая приемная кампания, в рамках которой разыгрываются незаполненные места. Сейчас идет их подсчет. Но условия поступления не меняются. Играем по тем же правилам. Информация будет опубликована на официальном сайте ПетрГУ.

Какие факультеты пользуются наибольшим спросом, читайте здесь.

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