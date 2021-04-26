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ПетрГУ увеличит число бюджетных мест для подготовки IT-специалистов

Новости. Общество
14:44, 27 Апреля 2021
фото: ПетрГУ
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Петрозаводский госуниверситет в приемную кампанию 2021 года увеличит количество бюджетных мест для абитуриентов, которые собираются получить профессию IT-специалиста.

Об этом в интервью газете «Петрозаводский университет» сообщила директор Института математики и информационных технологий ПетрГУ Нина Светова.

«В этом году набор на бюджетные места Института математики и информационных технологий увеличится до 140, в 2020 году было 125 мест… Особенностью приемной кампании 2021 года является единый конкурс на родственные направления подготовки „Математика“ и „Прикладная математика и информатика“, так называемый многопрофильный конкурс. На наш взгляд, это позволит первокурсникам сделать более осознанный выбор своей будущей специальности — что им ближе: математика или приложения математики и информатика. Стоит отметить также, что существенный рост количества бюджетных мест произошел именно на эту группу направлений, выделено 70 бюджетных мест», — рассказала Светова.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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