ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников с экономическим образованием

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов, показал, что дипломы ПетрГУ высоко котируются среди работодателей.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску персонала и работы Superjob.

При составлении рейтинга учитывались зарплаты молодых специалистов, окончивших вузы в 2015–2020 годах.

ПетрГУ занял 19 место в рейтинге. Средний размер зарплаты выпускников его экономического факультета составляет 58 тыс. рублей и вырос за год на 3 тыс. рублей.

Также в ходе исследования оценивалось количество выпускников, оставшихся после окончания вуза работать в родном городе.

О уровне патриотизма петрозаводских экономистов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».