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ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников с экономическим образованием

Новости. Общество
11:18, 08 Июля 2021
фото: ©ПетрГУ

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов, показал, что дипломы ПетрГУ высоко котируются среди работодателей.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску персонала и работы Superjob.

При составлении рейтинга учитывались зарплаты молодых специалистов, окончивших вузы в 2015–2020 годах.

ПетрГУ занял 19 место в рейтинге. Средний размер зарплаты выпускников его экономического факультета составляет 58 тыс. рублей и вырос за год на 3 тыс. рублей.

Также в ходе исследования оценивалось количество выпускников, оставшихся после окончания вуза работать в родном городе.

О уровне патриотизма петрозаводских экономистов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-07-08 11:33:21
Ха-ха-ха. Спасибо, поржал. Одним словом-опорный!
карел
2021-07-08 11:25:19
Бред из области фантазий .
Гость
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