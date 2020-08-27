ПетрГУ вошел в международный рейтинг вузов

Опубликованы результаты Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета", сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

В 2020 году в рейтинге представлено 1500 университетов из 97 стран, что на 25% больше по сравнению с 2019 годом. Россию представили 101 вуз, из них 11 вузов Северо-Запада, в том числе ПетрГУ.

MosIUR – академический рейтинг, который оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом.



Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли участие свыше 100 университетов.