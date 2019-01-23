ПетрГУ вошел в топ-10 программы "Зеленые вузы России-2018"

Петрозаводский государственный университет вошел в десятку программы "Зеленые вузы России" по итогам 2018 года.

Рейтинг был проведен среди 200 российских университетов. В нем учитывались итоги проведенной в вузах работы по внедрению раздельного сбора отходов, мер по водосбережению, количество и эффективность организованных студентами экопросветительских мероприятий.

"В результате программы "Зеленые вузы России" в 47 вузах был внедрен раздельный сбор отходов, в 30-ти – внедрены меры по снижению потребления воды, проведено более 300 экопросветительских мероприятий", - сказала директор движения ЭКА Елена Горохова.

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года и занимается массовым экологическим просвещением.