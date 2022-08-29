ПетрГУ вошел в топ-10 вузов России по рейтингу Благотворительного фонда Потанина

Петрозаводский государственный университет занял 10-ю строчку в рейтинге вузов-участников Стипендиальной программы Фонда Владимира Потанина.

Фонд Владимира Потанина представил итоги ежегодного рейтинга вузов-участников Стипендиальной программы Фонда.

По итогам 2021/22 учебного года ПетрГУ занял 10-е место. Всего в рейтинге участвовало 75 ведущих вузов России, сообщается на сайте университета.

«Высокое место в рейтинге Фонда наш университет получил благодаря победе в конкурсах сразу пяти преподавателей ПетрГУ, а также благодаря участию магистрантов в стипендиальном конкурсе (два магистранта ПетрГУ — Иван Кириенко (Институт истории, политических и социальных наук) и Елизавета Красовская (Институт физической культуры, спорта и туризма) — выиграли стипендию Фонда в размере 25 тысяч рублей в месяц)», — говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, высокое место в рейтинге Благотворительного фонда Владимира Потанина в очередной раз подтверждает, что в ПетрГУ учатся и работают активные, творческие, перспективные студенты и преподаватели, готовые воплощать в жизнь смелые, социально значимые идеи.

Ранее сообщалось, ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли.