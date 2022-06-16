ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли

Сервис по трудоустройству SuperJob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах.
В списке фигурирует 20 учреждений образования, выпускники которых нашли работу с зарплатами в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц.
Петрозаводский госуниверситет занял 16 место. Его выпускники, работающие в IT-сфере, зарабатывают, в среднем, 120 тыс. рублей. Причем, 68% из них трудится в Петрозаводске.
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