ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли

Сервис по трудоустройству SuperJob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах.

В списке фигурирует 20 учреждений образования, выпускники которых нашли работу с зарплатами в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц.

Петрозаводский госуниверситет занял 16 место. Его выпускники, работающие в IT-сфере, зарабатывают, в среднем, 120 тыс. рублей. Причем, 68% из них трудится в Петрозаводске.