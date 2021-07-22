Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Париже на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы вошли в Список всемирного наследия.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Всей команде спасибо за отличную работу!» — пишет глава республики на своей странице в соцсети.

Напомним, 21 мая торжественно открыли павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года. На первой экскурсии по уникальному объекту, реконструированному в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, побывали заместитель председателя Совета безопасности Рашид Нургалиев, сенатор Игорь Зубарев, представители правительства и парламента республики, муниципалитета и жители Беломорска.

Нургалиев тогда рассказал, что впервые вопрос о подготовке документов на Беломорские петроглифы для представления в перечень объектов ЮНЕСКО был поднят на заседании Госсовета при президенте по культуре еще в 2014 году.

В настоящее время в Беломорском районе идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга». Чтобы обеспечить доступ к «Петроглифам Залавруга», необходимо построить мост через протоку Кислый Пудас, возвести около него туристический визит-центр «Беломорских петроглифов» с конференц-залом, гостиницей и рестораном, а также провести к нему линии электропередачи, отремонтировать подъезд со стороны автомобильной дороги общего пользования Пушное-Беломорск и сделать автостоянку.

Беломорские петроглифы расположены на островах реки Выг и датируются IV–III тысячелетием до нашей эры. Онежские петроглифы находятся на восточном побережье Онежского озера в Пудожском районе. Они датируются IV–III тысячелетиями до нашей эры.