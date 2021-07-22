Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
Сегодня 14:08
Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук заболел в СИЗО 19
27.07.2021 17:12

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО

Новости. Культура
16:44, 28 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Новости партнеров

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Париже на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы вошли в Список всемирного наследия.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Всей команде спасибо за отличную работу!» — пишет глава республики на своей странице в соцсети.

Напомним, 21 мая торжественно открыли павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года. На первой экскурсии по уникальному объекту, реконструированному в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, побывали заместитель председателя Совета безопасности Рашид Нургалиев, сенатор Игорь Зубарев, представители правительства и парламента республики, муниципалитета и жители Беломорска.

Нургалиев  тогда рассказал, что впервые вопрос о подготовке документов на Беломорские петроглифы для представления в перечень объектов ЮНЕСКО был поднят на заседании Госсовета при президенте по культуре еще в 2014 году.

В настоящее время в Беломорском районе идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга». Чтобы обеспечить доступ к «Петроглифам Залавруга», необходимо построить мост через протоку Кислый Пудас, возвести около него туристический визит-центр «Беломорских петроглифов» с конференц-залом, гостиницей и рестораном, а также провести к нему линии электропередачи, отремонтировать подъезд со стороны автомобильной дороги общего пользования Пушное-Беломорск и сделать автостоянку.

Беломорские петроглифы расположены на островах реки Выг и датируются IV–III тысячелетием до нашей эры. Онежские петроглифы находятся на восточном побережье Онежского озера в Пудожском районе. Они датируются IV–III тысячелетиями до нашей эры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

Аналитика

Сегодня 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 7
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
Сегодня 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»