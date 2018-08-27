"Петропит" потребовал с Залецкой и Кравчук почти 200 млн рублей

Городской суд Петрозаводска принял иски МУП "Петропит" к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно.

Муниципальное предприятие намерено взыскать с Кравчук 97 млн 461 тысячу рублей, которое, как уточняется в иске, является "неосновательным обогащением" во время пользования зданием с 13 мая 2013 года по 13 мая 2018 года.

В качестве обеспечительной меры решения суда, запрещены какие-либо регистрационные действия с тремя нежилыми помещениями и двумя земельными участками, расположенными в Петрозаводске и принадлежащими Анастасии Кравчук.

С Залецкой "Петропит просит взыскать 100 млн рублей в качестве компенсации "убытков, причинённых в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей руководителя муниципального унитарного предприятия при отчуждении муниципального имущества".

Суд также наложил запрет на совершение регистрационных действий с квартирой, в которой проживает Залецкая.

Предварительное заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, в августе 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и 500 тыс. штрафа. Ольга Залецкая получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и обязали выплатить 500 тыс. штрафа. Анастасия Кравчук получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, ее обязали выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Гражданский иск частично удовлетворен. В пользу мэрии суд постановил взыскать с обвиняемых 11,3 млн рублей.

Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

Напомним, Ольгу Залецкую, Александру Корнилову и Анастасию Кравчук обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене. Уголовное дело рассматривалось 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.