Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:42, 27 Августа 2018

"Петропит" потребовал с Залецкой и Кравчук почти 200 млн рублей

По теме

Бомбоубежища Петрозаводска планируется передать бизнесу
27.08.18 12:14
Парфенчиков вошел в состав попечителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
27.08.18 12:12
Карельских мотоциклистов приглашают поучаствовать в мотопробеге "Рубежи Петрозаводска"
27.08.18 11:35
Все новости
Загрузка...

Городской суд Петрозаводска принял иски МУП "Петропит" к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно.

Муниципальное предприятие намерено взыскать с Кравчук 97 млн 461 тысячу рублей, которое, как уточняется в иске, является "неосновательным обогащением" во время пользования зданием с 13 мая 2013 года по 13 мая 2018 года.

В качестве обеспечительной меры решения суда, запрещены какие-либо регистрационные действия с тремя нежилыми помещениями и двумя земельными участками, расположенными в Петрозаводске и принадлежащими Анастасии Кравчук.

С Залецкой "Петропит просит взыскать 100 млн рублей в качестве компенсации "убытков, причинённых в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей руководителя муниципального унитарного предприятия при отчуждении муниципального имущества".

Суд также наложил запрет на совершение регистрационных действий с квартирой, в которой проживает Залецкая.

Предварительное заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, в августе 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и 500 тыс. штрафа. Ольга Залецкая получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и обязали выплатить 500 тыс. штрафа. Анастасия Кравчук получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, ее обязали выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Гражданский иск частично удовлетворен. В пользу мэрии суд постановил взыскать с обвиняемых 11,3 млн рублей.

Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

Напомним, Ольгу Залецкую, Александру Корнилову и Анастасию Кравчук обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене. Уголовное дело рассматривалось 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.

По теме

Бомбоубежища Петрозаводска планируется передать бизнесу
27.08.18 12:14
Парфенчиков вошел в состав попечителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
27.08.18 12:12
Карельских мотоциклистов приглашают поучаствовать в мотопробеге "Рубежи Петрозаводска"
27.08.18 11:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-08-27 11:58:51
Ну чо , грамотно и разваливают торговую сеть Ленторг . Кто то в этом сильно заинтересован .? :)
Инженер Брунс
2018-08-27 11:29:03
ну так деФФчонки легко отделались, не сидят на нарах зато. Пусть радуются. Надо было воровать больше, тогда бы и этого не получили.
Намутили с имуществом, теперь пора ответ держать. Гнилое повидло стало давать горьковатый привкус это только начало.
grigorjev
2018-08-27 11:08:36
Странные суды. Государственная власть Карелии украла у гос. издания журнал "Карелия" уже 10 млн. рублей. Гарант Конституции Худилайнен, Парфенчиков закрыли глаза на это, точнее одобрили "нецелевое" расходование бюджета... Знает Президент, Генпрокурор, Следком и пр. А тут какой-то "петропит"...
кир
2018-08-27 11:20:01
grigorjev, отчитайся за деньги конгресса и спи спокойно. Почему тебя ещё не привлекли? Сколько получил от "спонсоров"? Скажи шепотом.
Orava
2018-08-27 11:52:09
кир, привлекатель лизоблюд - отчитайся за подачки из мэрии))
grigorjev
2018-08-27 11:24:21
кир, на тебя уже давно несколько уголовных дел. Спокойно не будет. Твоя поддержка воров, им же хуже. Потому что ни один нормальный, такого не сделает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
Новое
Сегодня 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»