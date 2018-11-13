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Новости. Общество
11:09, 13 Ноября 2018

Петросовет обсудит кандидатуры двух новых замов мэра Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска внесла в Петросовет проекты решений о согласовании кандидатур двух заместителей мэра города – Евгения Перова и Любови Иконниковой.

Евгений Перов в случае назначения будет курировать вопросы градостроительства и землепользования в статусе председателя профильного комитета.

Сейчас он уже исполняет обязанности руководителя комитета. Ранее Перов работал начальником управления жилищного хозяйства.

Подробнее об Икониковой читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Константин
2018-11-13 12:15:29
У меня вот такой вопрос к экс-начальнику управления образования Л. Иконниковой: какие действия/бездействия принимала она в отношении ситуации с детским садом №53? Понятно, что история с того гляди обрушающейся крышей - впечатляет. Но! Лично меня также потрясает информация о том, что садик открылся в августе, несмотря на то, что "из 19 пунктов выявленных недоделок и нарушений (норм пожарной безопасности) за полгода ликвидированы и исправлены "косяки" всего по трем". То есть, зная о проблемах с пожарной безопасностью (вспоминаем "Зимнюю вишню"), Иконникова Л. спокойно отправляет туда детей... Что интересно, и мэра Мирошник это так же не смущает (ну, то есть, опасность для жизни и здоровья детей) ... Не волнует их также и то, что лицензию этот "чудо-садик" в принципе получить не может (по тем же причинам пожарной безопасности, а так же, не сомневаюсь, роспотребнадзор обнаружил бы немало нарушений). Но! Чиновники придумывают хитрость с объединением. И всё шито-крыто! То есть, пока Аскерова пила чай с Мирошник, дети под управлением Иконниковой, рискуя жизнью, получали присмотр и уход в аварийном детском саду.

Ну а теперь "крыша", как та война все спишет...

Теперь же, вместо освобождения от занимаемой должности в связи с полной безответственностью и некомпетентностью, Иконникову Л. ... повышают! Такой оксюморон возможен только в нашей действительности!

Кстати сказать, одобрение депутатов данной кандидатуры не вызывает сомнений. Ведь "Единая Россия" - она такая единая. Когда же уже "наедитесь", господа?
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