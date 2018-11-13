Петросовет обсудит кандидатуры двух новых замов мэра Петрозаводска

Администрация Петрозаводска внесла в Петросовет проекты решений о согласовании кандидатур двух заместителей мэра города – Евгения Перова и Любови Иконниковой.

Евгений Перов в случае назначения будет курировать вопросы градостроительства и землепользования в статусе председателя профильного комитета.

Сейчас он уже исполняет обязанности руководителя комитета. Ранее Перов работал начальником управления жилищного хозяйства.

Подробнее об Икониковой читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".