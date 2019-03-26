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Новости. Общество
15:36, 26 Марта 2019
фото: Столица на Онего

Петросовет: В городе начинается ямочный ремонт разбитых дорог

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Поврежденные фрагменты дорожного полотна на улицах Гвардейская, Еремеева, Куйбышева, Пименовском мосту и на проспекте Александра Невского восстановлены с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия, сообщает Петросовет.

Ремонт ям на данных улицах минувшей ночью выполнили работники ООО "ТехРент". Для предварительной откачки воды из дефектов асфальта также привлекались специалисты и техника МКУ "Служба заказчика".

"В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" к нам поступают обращения граждан, касающиеся неудовлетворительного состояния ряда городских дорог после зимы. Горожане попросили как можно быстрее решить вопрос с ямами, образовавшимися на улице Гвардейской, на пересечении ул. Куйбышева – ул. Еремеева и пр. А.Невского –Луначарского. Учитывая погодные условия, ремонт с использованием горячей асфальтовой смеси сейчас невозможен, поэтому совместно с комитетом ЖКХ администрации было принято решение восстановить покрытие с применением технологии холодного асфальтобетона. Ремонт методом холодного асфальта – временная мера, которая позволит снять остроту ситуации и не допустить дальнейшего разбивания дорожного полотна в весенний период. С установлением благоприятных погодных условий в городе начнутся работы по основному этапу асфальтирования улиц", - отметил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. 

В ближайшее время будет выполнен ремонт поврежденных участков дорожного покрытия на Лососинском шоссе (в районе дома №12А), ул. Шотмана (вблизи дома № 38а и в створе с ул. Сорокской), Лесном проспекте (при движении в сторону Кукковки на подъезде к мосту через Лососинку между Древлянкой и Кукковкой) и на Соломенском шоссе.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-26 15:42:54
Сезон закапывания бюджетных денег в дорожные ямы открылся :)
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