Петрозаводчан бесплатно научат бегать

Занятие пройдет 19 мая на стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии летних соревнований на стадионе "Юность" состоится первая тренировка под руководством опытного бегуна неоднократного победителя и призером крупных стартов в Карелии и Санкт-Петербурге Дмитрия Попова.

Сбор желающих принять участие в спортивном мероприятии в 11.45 у входа в административное здание стадиона.

Подробности о подготовке к "Петрозаводскому марафону" здесь.