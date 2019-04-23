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Новости. Общество
10:40, 23 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Петрозаводчан приглашают на демонстрацию и праздничную маевку

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Профсоюзы приглашают всех отметить Первомай, сообщили в администрации Петрозаводска.

1 мая в 10.30 в центре Петрозаводска состоится шествие и митинг, посвященные Дню Весны и Труда. По окончании торжественных мероприятий пройдет "праздничная маевка" в пойме реки Лососинки.

К участию в шествии и "маевке" приглашаются не только члены профсоюзных организаций, но и все желающие – вне зависимости от возраста.

Шествие пройдет от площади Ленина до площади Кирова, где в 11.30 состоится митинг.

Во время праздничного гуляния, которое начнется в 12.30 в пойме реки Лососинки, предусмотрен концерт для всех поколений, будет работать выездная торговля, предусмотрены детские аттракционы.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-23 10:59:44
Пойдём помаемся :)
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