Петрозаводчан приглашают на демонстрацию и праздничную маевку

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Профсоюзы приглашают всех отметить Первомай, сообщили в администрации Петрозаводска.
1 мая в 10.30 в центре Петрозаводска состоится шествие и митинг, посвященные Дню Весны и Труда. По окончании торжественных мероприятий пройдет "праздничная маевка" в пойме реки Лососинки.
К участию в шествии и "маевке" приглашаются не только члены профсоюзных организаций, но и все желающие – вне зависимости от возраста.
Шествие пройдет от площади Ленина до площади Кирова, где в 11.30 состоится митинг.
Во время праздничного гуляния, которое начнется в 12.30 в пойме реки Лососинки, предусмотрен концерт для всех поколений, будет работать выездная торговля, предусмотрены детские аттракционы.
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