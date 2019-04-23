Петрозаводчан приглашают на демонстрацию и праздничную маевку

Профсоюзы приглашают всех отметить Первомай, сообщили в администрации Петрозаводска.

1 мая в 10.30 в центре Петрозаводска состоится шествие и митинг, посвященные Дню Весны и Труда. По окончании торжественных мероприятий пройдет "праздничная маевка" в пойме реки Лососинки.

К участию в шествии и "маевке" приглашаются не только члены профсоюзных организаций, но и все желающие – вне зависимости от возраста.

Шествие пройдет от площади Ленина до площади Кирова, где в 11.30 состоится митинг.

Во время праздничного гуляния, которое начнется в 12.30 в пойме реки Лососинки, предусмотрен концерт для всех поколений, будет работать выездная торговля, предусмотрены детские аттракционы.