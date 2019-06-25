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Новости. Общество
18:20, 25 Июня 2019
фото: ОНФ Карелии

Петрозаводчан приглашают на Парад семьи

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В День Семьи, Любви и Верности в Петрозаводске пройдет традиционный Парад семьи .

В Петрозаводске 8 июля, в День Семьи, Любви и Верности, уже в четвертый раз пройдет Парад семьи. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Крепкая семья".

В праздничном шествии примут участие молодые супруги, а также многодетные семьи, почтенные супруги со стажем, будущие родители.

"Мы предлагаем горожанам сделать Парад семьи в Карелии по-настоящему массовым, ярким и красивым, - отмечают организаторы мероприятия, - чтобы подрастающее поколение воспитывалось на нравственных идеалах, суть которых - истинные понятия о настоящей любви и верности, бережное и ответственное отношение к семье и материнству, сохранение своих традиций".

Каждой семье-участнику Парада будет вручен подарок.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно здесь.

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